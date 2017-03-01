И.о. главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко отметил, что задача развивать футбол в стране не входит в его компетенцию.

– Вашего предшественника упрекали за узкий фронт работ. Приехал из Киева, отработал сбор, сыграл — и обратно. Вы сможете расширить эти рамки?

– Пока моя задача — заниматься командой. Все-таки институт сборных, развитие футбола в стране — во многом это прерогатива федерации. При этом, если по каким-то вопросам мое мнение важно, я всегда готов его высказать и по возможности помочь. Но конкретно сегодня, повторюсь, главное для меня — команда, ее подготовка, микроклимат, матчи и так далее, – сказал Криушенко.