Сегодня состоялись четвертые матчи первого раунда плей-офф экстралиги.

По итогам игр место в полуфинале Кубка президента себе обеспечили «Юность», «Гомель» и «Неман». Эти клубы выиграли свои серии со счетом 4-0 у «U-20», «Металлурга» и «Лиды» соответственно.

Еще один полуфиналист определиться в противостоянии «Шахтера» и «Динамо-Молодечно».

Добавим, что в рамках полуфинала «Неман» встретится с «Гомелем», а «Юность» с победителем пары «Шахтер» – «Динамо-Молодечно».