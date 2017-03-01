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Кубок президента. «Юность», «Гомель» и «Неман» вышли в полуфинал
02.03.2017 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоялись четвертые матчи первого раунда плей-офф экстралиги.
По итогам игр место в полуфинале Кубка президента себе обеспечили «Юность», «Гомель» и «Неман». Эти клубы выиграли свои серии со счетом 4-0 у «U-20», «Металлурга» и «Лиды» соответственно.
Еще один полуфиналист определиться в противостоянии «Шахтера» и «Динамо-Молодечно».
Добавим, что в рамках полуфинала «Неман» встретится с «Гомелем», а «Юность» с победителем пары «Шахтер» – «Динамо-Молодечно».
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Сегодня состоялись четвертые матчи первого раунда плей-офф экстралиги.
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