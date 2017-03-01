Директор «Гомеля» Виталий Кушнер рассказал о зарплатах в команде.

«Максимальная заработная плата в клубе – до 2 тысяч долларов. Больше ни у кого нет. Конечно, у первой пятерки-шестерки зарплаты повыше. Есть у кого поменьше. А мы в середине», – сказал Кушнер.