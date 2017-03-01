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Директор «Гомеля» Кушнер: «Максимальная заработная плата в клубе – до 2 тысяч долларов»
02.03.2017 21:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Гомеля» Виталий Кушнер рассказал о зарплатах в команде.
«Максимальная заработная плата в клубе – до 2 тысяч долларов. Больше ни у кого нет. Конечно, у первой пятерки-шестерки зарплаты повыше. Есть у кого поменьше. А мы в середине», – сказал Кушнер.
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Директор «Гомеля» Виталий Кушнер рассказал о зарплатах в команде.
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