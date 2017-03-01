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Директор музея милиции: «Правый сектор» сейчас в Беларуси начинает присоединяться к футбольным фанатам»
02.03.2017 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор музея милиции Виолетта Салодкая объяснила наличие в экспозиции флага «Правого сектора».
«Правый сектор» – это экстремистская организация, которая сейчас на территории Беларуси начинает присоединяться к футбольным фанатам и превращать футбол в нечто иное», – заявила Салодская.
Отметим, что на стенде, где лежит флаг «Правого сектора», расположены также наклейки фанатов БАТЭ, «Динамо» и других футбольных клубов.
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Директор музея милиции: «Правый сектор» сейчас в Беларуси начинает присоединяться к футбольным фанатам»
Директор музея милиции Виолетта Салодкая объяснила наличие в экспозиции флага «Правого сектора».
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