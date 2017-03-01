Директор музея милиции Виолетта Салодкая объяснила наличие в экспозиции флага «Правого сектора».

«Правый сектор» – это экстремистская организация, которая сейчас на территории Беларуси начинает присоединяться к футбольным фанатам и превращать футбол в нечто иное», – заявила Салодская.

Отметим, что на стенде, где лежит флаг «Правого сектора», расположены также наклейки фанатов БАТЭ, «Динамо» и других футбольных клубов.

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