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Директор музея милиции: «Правый сектор» сейчас в Беларуси начинает присоединяться к футбольным фанатам»

02.03.2017 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор музея милиции Виолетта Салодкая объяснила наличие в экспозиции флага «Правого сектора».

«Правый сектор» – это экстремистская организация, которая сейчас на территории Беларуси начинает присоединяться к футбольным фанатам и превращать футбол в нечто иное», – заявила Салодская.

Отметим, что на стенде, где лежит флаг «Правого сектора», расположены также наклейки фанатов БАТЭ, «Динамо» и других футбольных клубов.

ФОТО

 
 
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Директор музея милиции Виолетта Салодкая объяснила наличие в экспозиции флага «Правого сектора».

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