Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала историю о форме сборной Беларуси.

– Геркус сказал, что из-за вас «Локомотив» платит техническому спонсору. Это нормально?

– Геркус ни в чем не разобрался. Он не умеет анализировать самостоятельно, верит докладам других сотрудников. Поэтому у него в карьере нет успешных проектов.

Теперь рассказываю про форму. В наследство от Наумова нам достался технический спонсор Puma. Это было очень странное сотрудничество. На бумаге выглядело, что Puma – спонсор, на деле – нам приходилось платить за все! Они поставляли 20 комплектов формы бесплатно, но дальше мы попадали под обязательства покупки пяти тысяч наименований каждого предмета по безумным ценам.

Например, простая игровая футболка стоила от 100 до 120 евро. При этом клуб не мог купить тысячу или 500 штук, чтобы продать их в магазине. Минимальный заказ – пять тысяч экземпляров. В результате платы техническому спонсору превышали все разумные пределы.

А еще Puma, когда мы с ней работали, одела в нашу форму сборную Беларуси.

– В смысле?

– Форма – один в один, только эмблема другая. Когда я выставила претензии, они сказали: «По вашему контракту не полагается компенсации за такие вещи». Мы все равно пытались как-то повлиять на ситуацию, просили изменить условия. Отвечали: «Нет, ничего нельзя», – сказала Смородская.