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"Барселона" назовет имя нового главного тренера 1 июля

02.03.2017 20:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар — Sputnik. Имя преемника Луиса Энрике на посту главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона" будет названо 1 июля, заявил президент "сине-гранатовых" Хосеп Мария Бартомеу.

"Барселона" назовет имя нового главного тренера 1 июля
© REUTERS Reuters/John Sibley Livepic/File Photo
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Ранее Энрике объявил, что не будет работать с командой в следующем сезоне. Контракт со специалистом истекает 31 июня.

"Нам предстоит заняться поиском нового тренера, однако его имя мы объявим не ранее 1 июля. Нужно поддерживать Энрике до самого конца, ведь мы по-прежнему претендуем на трофеи", — сказал Бартомеу, слова которого приводит Football Espana.

Бартомеу заметил, что футболисты "Барсы" "очень огорчены таким решением" главного тренера не продлевать соглашение с клубом. "Но они также очень мотивированы продолжать работать, что и будут делать вплоть до конца июня", — уточнил он.

Энрике был назначен главным тренером "Барселоны" в мае 2014 года. Под его руководством каталонцы по два раза выиграли чемпионат и Кубок Испании, побеждали в Суперкубке страны, выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

"Барселона" после 25 туров с 57 очками лидирует в чемпионате Испании, опережая на два балла ближайшего преследователя, мадридский "Реал", который провел на две игры меньше. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы в гостях проиграли французскому "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:4. Ответная встреча состоится 8 марта в Барселоне.

 
Теги: Минск
 
 
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