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Фернандо Торрес получил серьезную травму головы при падении на газон
03.03.2017 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес получил серьезную травму головы в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» (1:1).
32-летний форвард потерял сознание после того, как в него врезался полузащитник «Депортиво» Алекс Бергантиньос и он ударился головой о газон в падении. Врачи клуба оказывали Торресу помощь в течение нескольких минут, после чего футболиста унесли с поля на носилках.
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Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес получил серьезную травму головы в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» (1:1).
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