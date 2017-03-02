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Игорь Криушенко: «Белыя крылы»? Национальные мотивы, внутреннее самосознание, исторические корни – хорошее дело»

03.03.2017 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Кайко поделился мнением о проекте «Белыя крылы».

– Проект под кодовым названием «Белыя крылы» вам интересен?

– Считаю, это полезное начинание. Национальные мотивы, внутреннее самосознание, исторические корни — хорошее дело. Так должно быть. Беларусь – независимое государство, сборная представляет страну – это нужно подчеркивать, – заявил Криушенко.

 
 
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Кайко поделился мнением о проекте «Белыя...

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