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Игорь Криушенко: «Белыя крылы»? Национальные мотивы, внутреннее самосознание, исторические корни – хорошее дело»
03.03.2017 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Кайко поделился мнением о проекте «Белыя крылы».
– Проект под кодовым названием «Белыя крылы» вам интересен?
– Считаю, это полезное начинание. Национальные мотивы, внутреннее самосознание, исторические корни — хорошее дело. Так должно быть. Беларусь – независимое государство, сборная представляет страну – это нужно подчеркивать, – заявил Криушенко.
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Игорь Криушенко: «Белыя крылы»? Национальные мотивы, внутреннее самосознание, исторические корни – хорошее дело»
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Кайко поделился мнением о проекте «Белыя...
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