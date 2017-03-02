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Фернандо Торрес: «Надеюсь очень скоро вернуться в строй»
03.03.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес, получивший травму головы в матче чемпионата Испании с «Депортиво» (1:1), заявил, что избежал серьезного повреждения.
«Спасибо всем за заботу и слова поддержки. Я отделался испугом.
Надеюсь очень скоро вернуться в строй», —
Как сообщает официальный сайт «Атлетико», игрок избежал черепно-мозговой травмы, его состояние стабильное, он находится в сознании и ясном уме. Но, согласно медицинским предписаниям, эту ночь он проведет в больнице.
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Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес, получивший травму головы в матче чемпионата Испании с «Депортиво» (1:1), заявил, что избежал серьезного повреждения.
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