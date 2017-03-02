﻿ Фернандо Торрес: «Надеюсь очень скоро вернуться в строй». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Фернандо Торрес: «Надеюсь очень скоро вернуться в строй»

03.03.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес, получивший травму головы в матче чемпионата Испании с «Депортиво» (1:1), заявил, что избежал серьезного повреждения.

«Спасибо всем за заботу и слова поддержки. Я отделался испугом.

Надеюсь очень скоро вернуться в строй», — написал Торрес в своем твиттере.

Как сообщает официальный сайт «Атлетико», игрок избежал черепно-мозговой травмы, его состояние стабильное, он находится в сознании и ясном уме. Но, согласно медицинским предписаниям, эту ночь он проведет в больнице.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес, получивший травму головы в матче чемпионата Испании с «Депортиво» (1:1), заявил, что избежал серьезного повреждения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Фернандо Торрес получил серьезную травму головы при падении на газон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика