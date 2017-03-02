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Биатлон: в спринте на этапе КМ в Пхенчхане побегут 4 белоруса

03.03.2017 08:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Четыре белоруса представят страну в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхенчахане, сообщает группа в социальной сети "ВКонтакте" "Биатлон online".

Биатлон: в спринте на этапе КМ в Пхенчхане побегут 4 белоруса
Алексей Филиппов
Домрачева замкнула топ-20 в спринте на этапе КМ в Пхенчхане

В пятницу программа седьмого этапа КМ по биатлону продолжится мужской спринтерской гонкой (10 километров с двумя огневыми рубежами).

"Сегодня в мужской спринтерской гонке на 7 этапе Кубка мира нашу команду представят следующие спортсмены: Дмитрий Абашев, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников и Максим Воробей", — говорится в сообщении.

Начало гонки в 13:00 (по минскому времени). В прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 5".

Напомним, накануне в Пхенчахане состоялся женская спринтерская гонка, победу в которой праздновала немка Лаура Дальмайер. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала 20-й, допустив два промаха на огневых рубежах. А лучший результат принадлежит Ирине Кривко — 19-е место. 

 
Теги: Минск
 
 
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Лидер белорусской команды Владимир Чепелин выйдет на старт под 36-м номером.

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