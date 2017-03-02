Директор «Газиантепспора» Эрхан Юксек объяснил мотивы расставания с белорусским полузащитником Антоном Путило.

– Скажите откровенно, почему ваш клуб расстался с Путило?

– У нас в команде сейчас слишком много легионеров — семнадцать. В заявку же на матч могут попадать лишь четырнадцать иностранцев. Антону попросту не находилось места в составе. Это техническое решение нового главного тренера «Газиантепспора» Бюлента Уйгуна. Он не хочет работать с Путило.

– По какой причине?

– У каждого специалиста свои взгляды на футбол, на то, какие игроки должны быть в команде. Вот у Сергея Кисляка, для сравнения, противоположная ситуация. Раньше ему доверяли меньше, а нынешнему тренеру он нравится – и стал чаще появляться на поле. У Кисляка сейчас все хорошо, им довольны.

– Расстались полюбовно? Контракт действовал до лета.

– Путило пытался обратиться в ФИФА, однако, в конце концов, мы переговорили и все уладили. Заключили соглашение.

– То есть вы выплатили футболисту компенсацию?

– А это уже не ваше дело, – заявил функционер.