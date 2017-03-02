﻿ Акапулько (АТР). Киргиос обыграл Джоковича, Надаль вышел в 1/2 финала, Тим выбыл. 21.by
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Акапулько (АТР). Киргиос обыграл Джоковича, Надаль вышел в 1/2 финала, Тим выбыл

03.03.2017 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четвертьфинале турнира в Акапулько Новак Джокович проиграл Нику Киргиосу.

Abierto Mexicano Telcel

Акапулько, Мексика

27 февраля – 4 марта 2017

ATP World Tour 500

Призовой фонд – 1 469 745 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия)  Ник Киргиос (Австралия)
Дата проведения
3 марта, 06.00
Онлайн матча

 

Сэм Куэрри (США)  Доминик Тим (Австрия)
6:17:5
Дата проведения
3 марта, 04.10
Онлайн матча

 

Стив Джонсон (США)  Марин Чилич (Хорватия)
0:0
Дата проведения
3 марта, 00.00
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания)  Йошихито Нишиока (Япония)
7:66:3
Дата проведения
3 марта, 01.50
Онлайн матча
 
 
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В четвертьфинале турнира в Акапулько Новак Джокович проиграл Нику Киргиосу.

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