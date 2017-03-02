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Акапулько (АТР). Киргиос обыграл Джоковича, Надаль вышел в 1/2 финала, Тим выбыл
03.03.2017 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четвертьфинале турнира в Акапулько Новак Джокович проиграл Нику Киргиосу.
Abierto Mexicano Telcel
Акапулько, Мексика
27 февраля – 4 марта 2017
ATP World Tour 500
Призовой фонд – 1 469 745 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
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В четвертьфинале турнира в Акапулько Новак Джокович проиграл Нику Киргиосу.
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