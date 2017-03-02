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Игорь Криушенко: «Отношения с журналистами? Главное, чтобы мы уважали друг друга. Чтобы специально не провоцировали вопросами»
03.03.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
И.о главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко порассуждал о том, как рулевой национальной команды должен выстраивать отношения с прессой.
– Редкий тренер сборной не ругался с журналистами. Как сделать, чтобы избежать конфликтов?
– Все просто. Главное, чтобы мы уважали друг друга – пресса и тренер. Чтобы специально не провоцировали вопросами. Поймите, любое действие рождает противодействие. И любая личность, если почувствует подвох, отреагирует соответствующим образом. Поэтому еще раз: давайте уважать друг друга. И диалог у нас будет интересный, – сказал Криушенко.
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Игорь Криушенко: «Отношения с журналистами? Главное, чтобы мы уважали друг друга. Чтобы специально не провоцировали вопросами»
И.о главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко порассуждал о том, как рулевой национальной команды...
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