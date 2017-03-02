И.о главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко порассуждал о том, как рулевой национальной команды должен выстраивать отношения с прессой.

– Редкий тренер сборной не ругался с журналистами. Как сделать, чтобы избежать конфликтов?

– Все просто. Главное, чтобы мы уважали друг друга – пресса и тренер. Чтобы специально не провоцировали вопросами. Поймите, любое действие рождает противодействие. И любая личность, если почувствует подвох, отреагирует соответствующим образом. Поэтому еще раз: давайте уважать друг друга. И диалог у нас будет интересный, – сказал Криушенко.