﻿ Кубок мира. Спринт. Абашев стартует 15-м, Чепелин – 36-м, Бочарников – 47-м, Воробей – 79-м. 21.by
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Кубок мира. Спринт. Абашев стартует 15-м, Чепелин – 36-м, Бочарников – 47-м, Воробей – 79-м

03.03.2017 09:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на предолимпийской неделе в Пхенчане (Корея) пройдет мужской спринт, в котором выступят 4 белоруса: Дмитрий Абашев, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Максим Воробей.

Дата проведения
3 марта, 13.00
Онлайн гонки

Пхенчхан, Южная Корея. Спринт

Стартовый лист

1  Матей Казар
2  Клемен Бауэр
3  Беньямин Вегер
4  Владимир Семаков
5  Юрий Шопин
6  Лукас Хофер
7   Михаэль Реш
8  Жан-Гийом Беатрикс
9  Томаш Крупчик
10  Кентен Фильон-Майе
11  Ветле Шостад Кристиансен
12  Кристиан Гоу
13  Лоренц Вягер
14  Себастьян Самуэльссон
15  Дмитрий Абашев
16  Владимир Илиев
17  Томас Каукенас
18  Мартин Отченаш
19  Ремус Фаур
20  Марио Дольдер
21  Флориан Граф
22  Скотт Гоу
23  Вегард Бьорн Йермунсхауг
24  Доминик Виндиш
25  Каури Кыйв
26  Доминик Ландертингер
27  Бенедикт Долль
28  Туомас Гренман
29  Лейф Нордгрин
30  Адам Вацлавик
31  Брендан Грин
32  Арнд Пайффер
33  Андрей Расторгуев
34  Симон Дестье
35  Ян Савицкий
36  Владимир Чепелин
37  Максим Цветков
38  Пеппе Фемлинг
39  Антон Шипулин
40  Сергей Семенов
41  Дмитрий Пидручный
42  Красимир Анев
43  Гжегож Гузик
44  Миха Довжан
45  Эрленд Овренг Бьонтегорд
46  Роман Реес
47  Сергей Бочарников
48  Антон Синапов
49  Михал Крчмарж
50  Василий Подкорытов
51  Микко Лоукканхухта
52  Свен Гроссеггер
53  Кароль Домбровски
54  Нэтан Смит
55  Микито Татизаки
56  Симон Фуркад
57  Йеспер Нелин
58  Илмарс Брицис
59  Артем Прима
60  Ленарт Облак
61  Пол Шоммер
62  Уле Эйнар Бьорндален
63  Симон Эдер
64  Йонгу Ким
65  Антон Пантов
66  Лукаш Журек
67  Хенрик Л’Абе Лунн
68  Тимур Махамбетов
69  Джузеппе Монтелло
70  Серафин Вистнер
71  Рене Захна
72  Эрик Лессер
73  Михал Шлезингр
74  Томаш Хасилла
75  Корнел Пукьяну
76  Мартен Фуркад
77  Рок Трсан
78  Даумантс Луса
79  Максим Воробей
80  Жереми Финелю
81  Лоуэлл Бэйли
82  Томас Бормолини
83  Рафал Пенар
84  Фредрик Гьесбакк
85  Михал Шима
86  Александр Жирный
87  Фабьен Клод
88  Сами Орпана
89  Евгений Гараничев
90  Юлиан Эберхард
91  Турстейн Стенерсен
92  Димитар Герджиков
93  Шон Доэрти
94  Антон Бабиков
95  Ярослав Соукуп
96  Тсукаса Кобоноки
97  Фабиан Херль
98  Витаутас Строля
99  Владислав Витенко
100  Мартин Реммельг
101  Макс Дэвис
102  Ким Чжон Мин
103  Георге Бута
 
 
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Сегодня на предолимпийской неделе в Пхенчане (Корея) пройдет мужской спринт, в котором выступят 4 белоруса: Дмитрий Абашев, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников,...

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