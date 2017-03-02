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Тина Канделаки: «Карпина приглашали в сборную Беларуси, но у него контракт с «Матч ТВ»

03.03.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала назначение бывшего главного тренера «Спартака» Валерия Карпина главным редактором футбольных трансляций телеканала.

– Уверена, это хорошая история. Я пристально слежу, как развивается комментаторская школа в нашей стране. Валера – один из немногих, кто может профессионально давать экспертную оценку, и она будет приниматься. Потому что за плечами колоссальный опыт – и футболиста, и тренера, и человека, успевшего поработать на испанском телевидении.

Я внимательно наблюдала за ним на «Матч ТВ». Поняла, что у Валеры хватит страсти, одержимости привнести конструктивные дополнения в ту работу, которая выстраивалась годами. Не сомневаюсь, это пойдет на пользу как опытным комментаторам, так и новичкам.

– Нет опасений, что через месяц Карпина позовут тренировать – и ваша затея рухнет?

– Ну что вы! Мы все обсуждали заранее. Его же приглашали в сборную Беларуси, например. Но у Валеры контракт с «Матч ТВ».

– На год?

– Да.

– Значит, минимум до конца 2017-го он точно с вами?

– Совершенно верно.

– Мы не представляем Карпина, который каждое утро приезжает в телецентр, проводит планерки…

– Ой, о чем вы говорите! Я-то как раз отлично это представляю. Сейчас с вами расстанусь и пойду обсуждать с ним ключевые темы. У Валеры на канале будет много работы. Помимо должности главного редактора еще аналитика, ведение программ, – сказала Канделаки.

 
 
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала назначение бывшего главного тренера «Спартака» Валерия Карпина главным редактором футбольных...

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