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Македонский хавбек Мицевски перешел в «Минск»
03.03.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Македонский полузащитник Дарко Мицевски стал игроком «Минска», сообщает газета «Прессбол»
Футболист подписал годичный контракт с «горожанами», перейдя в стан столичного клуба в качестве свободного агента.
Последним клубом Мицевский был сербский «Нови-Пазар».
Подробную статистику 24-летнего футболиста смотрите
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Македонский полузащитник Дарко Мицевски стал игроком «Минска», сообщает газета «Прессбол» Футболист подписал годичный контракт с «горожанами», перейдя в стан...
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