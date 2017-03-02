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Македонский хавбек Мицевски перешел в «Минск»

03.03.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Македонский полузащитник Дарко Мицевски стал игроком «Минска», сообщает газета «Прессбол»

Футболист подписал годичный контракт с «горожанами», перейдя в стан столичного клуба в качестве свободного агента.

Последним клубом Мицевский был сербский «Нови-Пазар».

Подробную статистику 24-летнего футболиста смотрите здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Македонский полузащитник Дарко Мицевски стал игроком «Минска», сообщает газета «Прессбол» Футболист подписал годичный контракт с «горожанами», перейдя в стан...

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