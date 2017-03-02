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Чемпионат России. «Томь» сыграет с «Ростовом»

03.03.2017 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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18-й тур РФПЛ откроется матчем «Томь» – «Ростов». В субботу ЦСКА примет «Зенит», в воскресенье «Спартак» встретится на выезде с «Краснодаром», а в понедельник «Анжи» сыграет с «Рубином».

Чемпионат России

18-й тур

Томь – Ростов
Дата проведения
3 марта, 19.00, «Олимп-2»
превью матча онлайн статистика

 

Оренбург – Арсенал Тула
Дата проведения
4 марта, 14.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика

 

ЦСКА – Зенит
Дата проведения
4 марта, 16.30, «ЦСКА»
превью матча онлайн статистика

 

Урал – Амкар
Дата проведения
5 марта, 11.30, «СКБ-Банк Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Крылья Советов – Локомотив
Дата проведения
5 марта, 14.00, «Нефтяник»
превью матча онлайн статистика

 

Краснодар – Спартак
Дата проведения
5 марта, 16.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика

 

Терек – Уфа
Дата проведения
5 марта, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Анжи – Рубин
Дата проведения
6 марта, 19.30, «Анжи-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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18-й тур РФПЛ откроется матчем «Томь» – «Ростов».

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