|
Чемпионат России. «Томь» сыграет с «Ростовом»
03.03.2017 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
18-й тур РФПЛ откроется матчем «Томь» – «Ростов». В субботу ЦСКА примет «Зенит», в воскресенье «Спартак» встретится на выезде с «Краснодаром», а в понедельник «Анжи» сыграет с «Рубином».
Чемпионат России
18-й тур
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18-й тур РФПЛ откроется матчем «Томь» – «Ростов».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии