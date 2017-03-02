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Македонский защитник Асани перешел в «Торпедо-БелАЗ»

03.03.2017 11:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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21-летний македонский защитник Джелил Асани подписал контракт с «Торпедо-БелАЗ», сообщает сайт minuta90.com.

Этнический албанец Асани родился в Македонии и имеет гражданство этой страны. Начинал свою карьеру в клубах «Напредок» и «Влазрими» из македонского города Кичево, затем играл в албанском «Бюлисе» и «Металлурге» из македонского Скопье. Последним клубом футболиста был мальтийский «Пемброк».

 
 
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21-летний македонский защитник Джелил Асани подписал контракт с «Торпедо-БелАЗ», сообщает сайт minuta90.com.

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