21-летний македонский защитник Джелил Асани подписал контракт с «Торпедо-БелАЗ», сообщает сайт minuta90.com.

Этнический албанец Асани родился в Македонии и имеет гражданство этой страны. Начинал свою карьеру в клубах «Напредок» и «Влазрими» из македонского города Кичево, затем играл в албанском «Бюлисе» и «Металлурге» из македонского Скопье. Последним клубом футболиста был мальтийский «Пемброк».