Белорусский защитник Роман Кривулькин (1996 г.р.) подписал контракт с «Крумкачамi».

Соглашение рассчитано на 2,5 года.

Напомним, в шесть лет футболист переехал из Беларуси в Санкт-Петербург, где поступил в СДЮШОР «Зенит». В 2015 году футболист перешел в ЦСКА и выступал за молодежный состав. В молодежном первенстве России сыграл 48 матчей, из которых 45 – в стартовом составе. Отметился одним голом в ворота молодежной команды «Рубина».





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