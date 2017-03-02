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«Крумкачы» подписали контракт с Кривулькиным

03.03.2017 13:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник Роман Кривулькин (1996 г.р.) подписал контракт с «Крумкачамi».

Соглашение рассчитано на 2,5 года.

Напомним, в шесть лет футболист переехал из Беларуси в Санкт-Петербург, где поступил в СДЮШОР «Зенит». В 2015 году футболист перешел в ЦСКА и выступал за молодежный состав. В молодежном первенстве России сыграл 48 матчей, из которых 45 – в стартовом составе. Отметился одним голом в ворота молодежной команды «Рубина».

«Крумкачы» подписали контракт с Кривулькиным

«Наверное, нужно быть тупым, чтобы не понять требований Гончаренко». Белорус из ЦСКА, приехавший на просмотр в «Крумкачы

 
 
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Белорусский защитник Роман Кривулькин (1996 г.р.) подписал контракт с «Крумкачамi».

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