Соревнованиями волейболистов 24 февраля открылась традиционная круглогодичная спартакиада трудовых коллективов Вилейского района 2017 года.

В спортивном зале Центра физкультурно-оздоровительной работы «Сатурн» играли 8 команд, представляющих трудовые коллективы города и района: «Зенит», «ЖКХ», ООСиТ», «Лесхоз», «Энергосбыт», «ДРСУ-162», «Водоканал» и «Мебельная фабрика». В этом году впервые по предложению представителя «Водоканала» и почти единодушно одобренного на собрании физкультурно-спортивного актива района по итогам спартакиады 2016 года в составы команд были включены женщины с обязательным условием выхода одной из них на площадку и участия в игре своей команды. Своевременно, чтобы не сказать – давно пора. Участие женщин в смешанных командах (волейбол) общепринятая практика при проведении отраслевых (профсоюзных) соревнований регионального, областного и республиканского уровня.

На нашем турнире, по результатам игр группового этапа, в финальную «пульку» пробились четыре лучшие команды: «ООСиТ», «Энергосбыт», «ЖКХ», «Водоканал», которые и продолжили борьбу за победу на спартакиаде. Выход на площадку в составе команды «ЖКХ» Анастасии Мицкевич ничуть не ослабил игровой потенциал действующего чемпиона Вилейского района по волейболу. Коммунальники к трём победам над своими соперниками на групповом этапе турнира в финале добавили ещё две (все победы одержаны со счётом 2:0) и стали чемпионами спартакиады 2017 года. За команду «ЖКХ», победительницу спартакиадного турнира, играли: Анастасия Мицкевич, Александр Покусаев (капитан), Владимир Балаш, Виктор Малиновский, Виталий Вербицкий, Александр Корытько, Сергей Черепович. Второе место заняла команда «ООСиТ» Вилейского райисполкома. И это несомненный успех учителей после прошлогоднего неудачного выступления команды в чемпионате района. В составе «ООСиТ» играли: Оксана Альфер, Сергей Климёнок (капитан), Юрий Кузьмич, Александр Волк, Сергей Понарад, Виталий Субоч и Иван Шаблыко. Третье призовое место на спартакиаде вице-чемпиона района по волейболу «Энергосбыта» воспринимается игроками команды с нескрываемым разочарованием. Энергетики, и не без оснований, претендовали на более высокое место. Не сложилось. За «Энергосбыт» играли: Татьяна Викина, Наталья Башлакова, Илья Борисик (капитан), Владимир Ерш, Вадим Гисич,Владимир и Святослав Ярошонки, Борис Грипинич, Павел Леошко. Волейболисты «Водоканала» впервые оказали серьёзное сопротивление признанным лидерам нашего волейбола и заняли высокое 4-ое место. «Зенит» на 5-ом месте, «Лесхоз» – 6-ое, команды «ДРСУ-162» и «Мебельная фабрика» замкнули турнирную таблицу.

Спартакиада продолжится 17 марта в спортивном зале ЦФОР «Сатурн» (ул. Толстого, 55) соревнованиями по гиревому спорту.

Владислав ВОЗЕНЧУК

