Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, как он видит работу главного тренера в большом футбольном клубе.

Венгер возглавляет «Арсенал» уже более 20 лет.

«Что я могу сказать по этому поводу. Да, это очень энергозатратная работа, ты приносишь в жертву свою жизнь, поскольку в ней, твоей жизни, больше ничего не происходит.

В среднем от этой работы ты получаешь 90% раздражения и 10% удовольствия – и ради этого ты отдаешь все, что есть в твоей жизни. Тебе нужно быть к этому готовым.

Поэтому я всегда говорю молодым людям, которые хотят попасть в тренерскую профессию: «Вы готовы пожертвовать своей жизнью?» Ты становишься как жрец. Футбольный жрец.

Почему я работаю в «Арсенале» с 1996 года? Я специалист по мазохизму. Но также я верю, что эта работа позволяет сделать шаг на новый уровень личностного развития и усовершенствовать свои сильные стороны», — сказал Венгер.