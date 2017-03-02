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Трое белорусов финишировали за пределами топ-30 в спринте в Пхенчхане

03.03.2017 14:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Трое из четырех белорусских биатлонистов не попали в топ-30 в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в южнорейском Пхенчхане, сообщает Sputnik.

В пятницу в Пхенчхане в рамках седьмого этапа КМ по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка (10 км).

Первым дистанцию преодолел спортсмен из Австрии Юлиан Эберхард — 23 минуты 11,1 секунды (0 промахов). Серебро завоевал американец Лоуэлл Бэйли (+40,7 секунды; 0). К слову, для представителя США это второй подиум в сезоне — на Чемпионате мира в Хохфильцене он выиграл индивидуальную гонку. Третье место занял лидер общего зачета француз Мартен Фуркад (+45,4; 2).

У белорусов лучший результат показал Сергей Бочарников — 30-е место (+1:43,5; 1). Владимир Чепелин в итоговом протоколе расположился на 33-й строчке (+1:53,1; 3), Максим Воробей — 34-й (+1:54,3; 1), Дмитрий Абашев — 78-й (+3:05,6; 2).

Завтра, в субботу, программу соревнований продолжат мужской и женский пасьюты.

Напомним, накануне победу в женском спринте праздновала немка Лаура Дальмайер, белоруска Дарья Домрачева стала 20-й.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Трое из четырех белорусских биатлонистов не попали в топ-30 в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в южнорейском Пхенчхане, сообщает Sputnik. В...

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