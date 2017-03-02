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Стрипейкис и Кузьменок войдут в тренерский штаб Криушенко в сборной Беларуси
03.03.2017 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о том, кто войдет в тренерский штаб национальной команды.
«Останется Андрей Сацункевич, приходят со мной Олег Кузьменок, который помогает мне в «Торпедо» и Валерий Стрипейкис», – сказал Криушенко.
Напомним, ранее Валерий Стрипейкис являлся главным тренером «Нафтана».
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о том, кто войдет в тренерский штаб национальной команды.
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