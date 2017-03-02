Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о том, кто войдет в тренерский штаб национальной команды.

«Останется Андрей Сацункевич, приходят со мной Олег Кузьменок, который помогает мне в «Торпедо» и Валерий Стрипейкис», – сказал Криушенко.

Напомним, ранее Валерий Стрипейкис являлся главным тренером «Нафтана».