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«Салават Юлаев» отправил Захаркина в отставку
03.03.2017 15:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин покидает свой пост.
Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Захаркин работал в Уфе с 2015 года.
«Салават» вылетел из Кубка Гагарина, уступив в серии первого раунда с «Ак Барсом» (1-4).
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин покидает свой пост.
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