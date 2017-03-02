Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин покидает свой пост.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Захаркин работал в Уфе с 2015 года.

«Салават» вылетел из Кубка Гагарина, уступив в серии первого раунда с «Ак Барсом» (1-4).

Ранее сообщалось о том, что «Салават» может рассмотреть кандидатуру белорусского тренера Андрея Скабелки, который покинул «Сибирь».