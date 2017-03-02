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«Салават Юлаев» отправил Захаркина в отставку

03.03.2017 15:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин покидает свой пост.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Захаркин работал в Уфе с 2015 года.

«Салават» вылетел из Кубка Гагарина, уступив в серии первого раунда с «Ак Барсом» (1-4).

Ранее сообщалось о том, что «Салават» может рассмотреть кандидатуру белорусского тренера Андрея Скабелки, который покинул «Сибирь».

 
 
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин покидает свой пост.

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