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Сергей Сафарьян: «Хацкевич отказался пойти на понижение зарплаты? Эта информация не соответствует действительности»
03.03.2017 14:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал об иске от бывшего тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича.
«Хацкевич обратился с исковым заявлением в наш арбитраж. Это заявление будет рассматриваться.
Хацкевич не отказался пойти на
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Сергей Сафарьян: «Хацкевич отказался пойти на понижение зарплаты? Эта информация не соответствует действительности»
Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал об иске от бывшего тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича.
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