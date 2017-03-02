Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал об иске от бывшего тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича.

«Хацкевич обратился с исковым заявлением в наш арбитраж. Это заявление будет рассматриваться.

Хацкевич не отказался пойти на понижение зарплаты . Эта информация не соответствует действительности. Я за свои слова отвечаю», – сказал Сафарьян.

Сергей Сафарьян: «Контракт с Хацкевичем был расторгнут в соответствии с прописанными условиями, остальное – какой-то бред»