﻿ Сергей Сафарьян: «Кандидаты в сборную? У того же Карпина появилось предложение, от которого он не смог отказаться. Выбрал телевидение». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сергей Сафарьян: «Кандидаты в сборную? У того же Карпина появилось предложение, от которого он не смог отказаться. Выбрал телевидение»

03.03.2017 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Первый зампредседателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, как происходил отбор кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси.

«Почему сборную не возглавил Скрипник? Потому что в конце переговоров он принял такое решение. Был ряд кандидатов, которые сразу сказали, что по тем или иным причинам не могут возглавить сборную. Были кандидаты, которые были готовы рассмотреть возможность тренировать национальную команду. Но затем по тем или иным причинам не смогли рассмотреть наше предложение. У того же Валерия Карпина появилось предложение, от которого он не смог отказаться. Мы с ним вели переговоры до того, когда у него был контракт с «Матч ТВ». И между двух контрактов он выбрал телевидение», – сказал Сафарьян.

Тина Канделаки: «Карпина приглашали в сборную Беларуси, но у него контракт с «Матч ТВ»

Life.ru: Карпин будет зарабатывать на «Матч ТВ» 34 тыс долларов в месяц

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый зампредседателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, как происходил отбор кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Стрипейкис и Кузьменок войдут в тренерский штаб Криушенко в сборной Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика