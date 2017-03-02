Первый зампредседателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, как происходил отбор кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси.

«Почему сборную не возглавил Скрипник? Потому что в конце переговоров он принял такое решение. Был ряд кандидатов, которые сразу сказали, что по тем или иным причинам не могут возглавить сборную. Были кандидаты, которые были готовы рассмотреть возможность тренировать национальную команду. Но затем по тем или иным причинам не смогли рассмотреть наше предложение. У того же Валерия Карпина появилось предложение, от которого он не смог отказаться. Мы с ним вели переговоры до того, когда у него был контракт с «Матч ТВ». И между двух контрактов он выбрал телевидение», – сказал Сафарьян.

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