МИНСК, 3 мар — Sputnik. Французский биатлонист Мартен Фуркад в шестой раз подряд выиграл большой Хрустальный глобус, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU) .

В пятницу в южнокорейском Пхенчхане в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка (10 км) . Фуркад пришел к финишу третьим, уступив австрийцу Юлиану Эберхарду и американцу Лоуэллу Бэйли.

После спринта французский биатлонист набрал 1068 очков. Ближайший преследователь Фуркада россиянин Антон Шипулин имеет в активе 708 баллов. До окончания розыгрыша Кубка мира осталось провести шесть личных гонок. Если Шипулин в каждой из них выиграет, а Фуркад очков не наберет, биатлонисты сравняются по количеству баллов, но француз останется выше по числу побед в гонках (11 — у Фуркада, одна — у Шипулина).

"Это невероятно, я не осознал на финише, поскольку думал о трассе, о том, что улучшить к Олимпиаде, но журналисты подсказали. Это значит для меня очень много, особенно то, что я сравнялся по числу побед со своим кумиром Бьорндаленом", — сказал Фуркад.

После этой победы 28-летний Фуркад сравнялся с норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом, которому также шесть раз удавалось выиграть большой Хрустальный глобус, что является рекордом.

До конца сезона состоятся еще два этапа Кубка мира: перенесенный из Тюмени 8-й этап состоится в финском Контиолахти (6-13 марта) и 9-й этап в норвежском Холменколлене (13-19 марта).