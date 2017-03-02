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Биатлонист Фуркад снова выиграл большой Хрустальный глобус

03.03.2017 16:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Французский биатлонист Мартен Фуркад в шестой раз подряд выиграл большой Хрустальный глобус, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

В пятницу в южнокорейском Пхенчхане в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка (10 км). Фуркад пришел к финишу третьим, уступив австрийцу Юлиану Эберхарду и американцу Лоуэллу Бэйли.

После спринта французский биатлонист набрал 1068 очков. Ближайший преследователь Фуркада россиянин Антон Шипулин имеет в активе 708 баллов. До окончания розыгрыша Кубка мира осталось провести шесть личных гонок. Если Шипулин в каждой из них выиграет, а Фуркад очков не наберет, биатлонисты сравняются по количеству баллов, но француз останется выше по числу побед в гонках (11 — у Фуркада, одна — у Шипулина).

"Это невероятно, я не осознал на финише, поскольку думал о трассе, о том, что улучшить к Олимпиаде, но журналисты подсказали. Это значит для меня очень много, особенно то, что я сравнялся по числу побед со своим кумиром Бьорндаленом", — сказал Фуркад.

После этой победы 28-летний Фуркад сравнялся с норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом, которому также шесть раз удавалось выиграть большой Хрустальный глобус, что является рекордом.

До конца сезона состоятся еще два этапа Кубка мира: перенесенный из Тюмени 8-й этап состоится в финском Контиолахти (6-13 марта) и 9-й этап в норвежском Холменколлене (13-19 марта).

 
Теги: Минск
 
 
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Интрига с обладателем большого Хрустального глобуса разрешилась в Пхенчхане за два этапа до завершения биатлонного сезона.

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