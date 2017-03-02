﻿ 17 команд подтвердили участие во второй лиге, «Осиповичи» скорее всего сыграют в первой лиге. 21.by
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17 команд подтвердили участие во второй лиге, «Осиповичи» скорее всего сыграют в первой лиге

03.03.2017 16:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщил Tribuna.com главный специалист Департамента по проведению соревнований АБФФ Игорь Белов, на данный момент свое участие во второй лиге подтвердило 17 команд.

Среди них есть новые клубы, однако конкретный список пока не оглашается.

«Осиповичи», по итогам сезона-2016 завоевавшие право повышения в классе, скорее всего сыграют в первой лиге.

Напомним, вчера команда вышла из отпуска, однако на своей странице Вконтакте заявила, что вопрос участия в первой лиге пока не решен.

 
 
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Как сообщил Tribuna.com главный специалист Департамента по проведению соревнований АБФФ Игорь Белов, на данный момент свое участие во второй лиге подтвердило 17 команд.

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