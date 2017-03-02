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Кубок мира. Фуркад досрочно выиграл Большой хрустальный глобус

03.03.2017 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Французский биатлонист Мартен Фуркад занял третье место в спринте на предолимпийской неделе в Пхенчхане и продолжает уверенно лидировать в общем зачете Кубка мира, набрав 1068 очков.

Француз обеспечил себе первое место по итогам розыгрыша Кубка мира-2016/17, это шестой подряд Большой хрустальный глобус, который завоевал Фуркад.

Россиянин Антон Шипулин идет на втором месте (708), на третьей строчке расположился пропускающий этап в Корее немец Симон Шемп (673).

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо идет 4-м (621), австриец Юлиан Эберхард поднялся на 5-е место (573), немец Арнд Пайффер – 6-й (560).

Российский биатлонист Максим Цветков идет 12-м (442), Антон Бабиков – 20-й (322), Евгений Гараничев – 23-й (308).

 
 
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Французский биатлонист Мартен Фуркад занял третье место в спринте на предолимпийской неделе в Пхенчхане и продолжает уверенно лидировать в общем зачете Кубка...

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