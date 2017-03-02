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Стоимость абонементов на домашние матчи «Слуцка» составляет 51 рубль, стоимость билетов – 4 рубля

03.03.2017 17:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стоимость абонементов на домашние матчи «Слуцка» в новом сезоне составляет 51 рубль, пенсионный – 27 рублей.

Кроме того, для владельцев абонемент – вход на домашние матчи розыгрыша Кубка Беларуси по футболу 2016/2017 года с участием «Слуцка» по абонементу – бесплатно.

Стоимость взрослого билета на домашние матчи «Слуцка» в этом году составит 4 рубля,  пенсионный – 2 рубля, детский билет – 1,5 рубля. Для инвалидов 1-й, 2-й группы и детей в возрасте до 14.

Стоимость абонементов на домашние матчи «Слуцка» составляет 51 рубль, стоимость билетов – 4 рубля

 
 
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Стоимость абонементов на домашние матчи «Слуцка» в новом сезоне составляет 51 рубль, пенсионный – 27 рублей.

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