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Кирилл Клименков: «Динамовцам в плей-офф было сложно мотивировать себя на выполнение задачи, которую перед сезоном никто не ставил»

03.03.2017 16:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный обозреватель интернет-портала TUT.by Кирилл Клименков оценил игру минского «Динамо» в этом сезоне.

«Динамо» превзошло ожидания. В первую очередь, это заслуга Крэйга Вудкрофта, потому что это он превзошел ожидания. Раньше мы знали его только как парня, находящегося рядом с Дэйвом Льюисом, но в нынешнем сезоне он показал себя перспективным тренером и профессионалом высокого уровня. Амбициозный, въедливый наставник, у которого нет мелочей. Он был стержнем команды, заставившим себя уважать.

«Динамо» еще никогда ранее не имело такого узнаваемого подчерка. В нынешнем сезоне мы видели в исполнении «зубров» очень современный хоккей, эдакая смесь североамериканского и финского. Очень быстрый хоккей, много бросков, постоянный прессинг по всей площадке, быстрые переходы из обороны в атаку. И хоккеисты подбирались четко под конкретную игровую систему.

Само ментальное состояние игроков было не на высоком уровне. «Регулярка» получилась эмоциональной, энергозатратной, им было сложно снова мотивировать себя на выполнение задачи, которую перед сезоном никто и не ставил. Никто не говорил — вам нужно будет пройти во второй круг плей-офф, говорили только, что вам нужно попасть в нокаут-раунд. К тому же наблюдалась некоторая самоуверенность. Достаточно вспомнить высказывание Кирилла Готовца после домашнего поражения 1:5: возможно, мы полагали, что с «Локомотивом» будет легкая серия, на крайний случай — равная. С чего бы вдруг?» – сказал Клименков.

 
 
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Спортивный обозреватель интернет-портала TUT.by Кирилл Клименков оценил игру минского «Динамо» в этом сезоне.

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