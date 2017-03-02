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Николай Ходасевич: «В этом году никто конкуренцию БАТЭ не составит»
03.03.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич заявил о том, что БАТЭ вновь станет чемпионом Беларуси.
«В этом году никто конкуренцию БАТЭ не составит. Несмотря на слабую трансферную политику борисовчан, костяк есть и в чемпионате Беларуси команда Александра Ермаковича не испытает проблем.
Проекты минского «Динамо», «Шахтера» и «Динамо-Бреста» пока еще не созрели. «Шахтер» на мой взгляд – главный конкурент БАТЭ, но на дистанции не уверен в них. За один год команда, которая сместит опытный БАТЭ, не строится. Если рассуждать на перспективу, то эти проекты вполне могут посоперничать.
Минское «Динамо»? По моим сведениям, не все там ладно в их королевстве», – сказал Ходасевич.
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Белорусский журналист Николай Ходасевич заявил о том, что БАТЭ вновь станет чемпионом Беларуси.
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