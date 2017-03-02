﻿ Спортивным клубам Минска вернули право пользоваться льготой по налогу на недвижимость и земельному налогу. 21.by
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Спортивным клубам Минска вернули право пользоваться льготой по налогу на недвижимость и земельному налогу

03.03.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Внесены изменения в решение Минского городского Совета депутатов от 21 декабря 2016 г. № 255 «Об установлении коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и земельного налога», согласно которому с 2017 года организации, оказывающие спонсорскую помощь спортивным клубам, лишились льготы по налогу на недвижимость и земельному налогу.

1 марта на национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь было опубликовано решение Минского городского совета депутатов, согласно которому организациям-спонсорам столичных спортивных клубов вернули право пользоваться льготой по налогу на недвижимость и земельному налогу.

Согласно документу, льготный коэффициент 1,0 установлен для для «организаций, оказывающих безвозмездную (спонсорскую) помощь в установленном законодательством порядке государственным учреждениям (клубам) физической культуры и спорта по игровым видам спорта и другим организациям физической культуры и спорта, имущество которых находится в собственности города Минска, обществу с ограниченной ответственностью «Велосипедный клуб «Минск», закрытому акционерному обществу «Футбольный клуб «Динамо-Минск», Национальному олимпийскому комитету Республики Беларусь, республиканскому государственно-общественному объединению «Президентский спортивный клуб».

«Высвобожденные в результате применения пониженного коэффициента средства за вычетом налогов (сборов) и иных обязательных платежей в бюджет, приходящихся на сумму этих средств, направляются в течение текущего налогового периода на договорной основе организациям физкультуры и спорта на цели, предусмотренные законодательством Республики Беларусь о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи,» – говорится в документе.

Таким образом, данным решением был установлен прежний порядок оказания помощи столичным спортивным клубам.

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Теги: Минск
 
 
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Внесены изменения в решение Минского городского Совета депутатов от 21 декабря 2016 г.

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