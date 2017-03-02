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Игорь Криушенко: «План по набору очков? Мы играем не на первенстве бани, поэтому набор очков – важный момент»
03.03.2017 17:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
И. о. главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился планами набора очков.
– Федерация ставила перед вами план по набору очков в этом отборочном цикле?
– Какого-то плана передо мной не ставилось. Сейчас моя основная задача – создание боеспособной команды. Мы играем не на первенстве бани, поэтому набор очков – важный момент. В том числе для рейтинга сборной, но каких-то жестких рамок нет.
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