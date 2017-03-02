И. о. главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился планами набора очков.

– Федерация ставила перед вами план по набору очков в этом отборочном цикле?

– Какого-то плана передо мной не ставилось. Сейчас моя основная задача – создание боеспособной команды. Мы играем не на первенстве бани, поэтому набор очков – важный момент. В том числе для рейтинга сборной, но каких-то жестких рамок нет.