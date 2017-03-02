Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян объяснил, почему не несет ответственности за неудачи национальной сборной.

– С предыдущими тренерами случались неприятные ситуации в плане результата. В таких случаях АБФФ оставалась немного в стороне, хотя должна идти в одной упряжке с тренерами, которых выбирает. Как будет в ситуации с Игорем Криушенко? Вы готовы пойти вместе с ним?

– Вместе пойти тренировать?

– Нет, в случае серьезных проблем вы выразите публичную поддержку тренеру?

– Это только ваше субъективное мнение. Могу привести массу примеров, когда руководство федерации не уходит вместе с главными тренерами. Вы в течение шести лет толкаете на это и меня, и Сергея Николаевича. Я неоднократно говорил, в чем заключается моя работа. Если я буду тренировать национальную команду, готов разделить с ней любую ответственность. Если, например, Александр Хацкевич не разрешал руководству федерации приходить к команде во время приема пищи, то с какой стати я должен разделять ответственность с этим человеком?