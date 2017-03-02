﻿ Товарищеские матчи. «Славия» одолела «Гомель», брестское «Динамо» играет с «Норрбю». 21.by
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Товарищеские матчи. «Славия» одолела «Гомель», брестское «Динамо» играет с «Норрбю»

03.03.2017 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеские матчи

Славия – Гомель – 1:0 (1:0)

3 марта, 13:00

Гол: 1:0 – 18 Ндой.

Славия: Сороко, Челядко (Борисенко, 46), Биран Ндой, Ковалевский, Джавашвили, Раевский, Курлович (Шило, 46), Сулим (Воробей, 46), Котляров (Шевченко, 46), Павловец, Трапашко.

Гомель: Руденок, Чмыриков, Юденков, Трояков, Сазанович, Пыско (Новик, 46), Жесткин (Рожков, 46), Милевский (Терещенко, 46), Карницкий, Елезаренко (Гомза, 46), Теслюк (Жесткин, 77).

Динамо Брест – Норрбю Швеция, Д2 – 0:1 (1-й тайм)

3 марта, 18:00

Голы: 0:1 – (11).

«Динамо» Брест: Малерб, Иванов, Гаврилович, Аврамия, Алисейко, Легчилин, Торрес, Афоаква, Герман, Фамейе, Демешко.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Товарищеские матчи Славия – Гомель – 1:0 (1:0) 3 марта, 13:00 Гол: 1:0 – 18 Ндой.

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