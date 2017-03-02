Лучший вратарь чемпионата Беларуси-2008, эксперт «КХЛ ТВ» Сергей Борисов рассказал о причинах неудач минского «Динамо» в Кубке Гагарина.

– Ожидали, что для «Динамо» в плей-офф все так быстро закончится?

– Абсолютно точно — нет. Думал, минчане упрутся в этой серии. Предполагал, что они смогут даже выиграть, если покажут тот хоккей, который демонстрировали в чемпионате. Но все пошло по другому сценарию.

– Как считаете, опытные Бэйлен и Крайчек, которые покинули «Динамо», помогли бы?

– Бэйлен — определенно, особенно при игре в большинстве. Да и вообще Ник в «Динамо» мне очень нравился — такой мобильный защитник, здорово подключался. И в обороне неплохо выполнял свои непосредственные обязанности, плюс помогал в атаке хорошим броском. Крайчек — высокий, но медлительный. Молодые игроки «Локомотива» его запросто обыграли бы, как уже делали это в сезоне.

– Насколько на общем результате сказалось отсутствие Палушая и Петтерссона в большинстве игр серии?

Палушай вообще не впечатлил, а Петтерссон неплохо провел первый матч и, на мой взгляд, его не хватало в последующих играх. После перехода из Нижнего Новгорода в Минск он здорово себя проявлял, забрасывал нужные шайбы. Создал впечатление креативного нападающего. Впрочем, не думаю, что их появление на льду коренным образом повлияло бы на общий результат. Дело, повторюсь, в физическом состоянии, в котором минчане подошли к этой серии.

А еще в психологическом. По моей информации, перед плей-офф у «Динамо» было собрание, на котором игрокам объявили, что в клубе нет денег. Сообщили, что постараются с игроками рассчитаться за лето. Особого акцента на достижение положительного результата никто не делал.

У игроков хватало «физики» не на весь матч, а минут на 10-15. Это мешало играть, ребята порой не осознавали свои действия. Шайба летит, а игрок за ней попросту не успевает. Плюс лидеры провалились. Тот же Скривенс играет здорово, но 55 матчей за сезон для одного вратаря — это очень много. В команде должен быть голкипер, который помогал бы в каких-то играх. Скривенс должен был сыграть не 55 матчей, а 40 — это хорошая нагрузка с нашими перелетами-переездами. Лаланд сыграл лишь 5 встреч. Неудивительно, что Скривенс в этой серии не показал того, что он демонстрировал в сезоне.

Про Бена нужно сказать еще вот что. Он слишком много той энергии, которая ему бы пригодилась с учетом большого количества игровой практики, тратил на ненужные вещи. Разговаривал с судьями, бил клюшкой игроков соперника. Это все лишнее и отвлекает от игры.

Если посмотрите серию с «Локомотивом», то увидите, что были моменты, когда он игрока на «пятаке» окучивал по ногами и рукам, а потом шел бросок и шайба залетала в ворота. Скривенс — классный вратарь, но в этом плане с ним нужно немного поработать. Он должен больше концентрировался именно на хоккее, – сказал Борисов.