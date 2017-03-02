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Игорь Криушенко: «Ставить приоритеты, что молодежная сборная должна играть по такой же системе, как национальная, будет неправильно»
03.03.2017 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
И. о. главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о том, как должна играть молодежная команда.
– Как, по-вашему, должны взаимодействовать молодежная и национальная сборные?
– Естественно, это не должны быть изолированные друг от друга команды. Пока мы общались с Людасом Ионовичем только по телефону. В ближайшие дни мы встретимся и поговорим. Ставить его в какие-то рамки по тактическим моментам? Это достаточно сложно. В современном футболе многие команды играют от соперника. Думаю, мы обговорим какие-то схемы: игра с сильным – по такой, со слабым – по такой. Ставить приоритеты, что молодежная сборная должна играть по такой же системе, что и национальная, будет неправильно, – сказал Криушенко.
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