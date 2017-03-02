И. о. главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о том, как должна играть молодежная команда.

– Как, по-вашему, должны взаимодействовать молодежная и национальная сборные?

– Естественно, это не должны быть изолированные друг от друга команды. Пока мы общались с Людасом Ионовичем только по телефону. В ближайшие дни мы встретимся и поговорим. Ставить его в какие-то рамки по тактическим моментам? Это достаточно сложно. В современном футболе многие команды играют от соперника. Думаю, мы обговорим какие-то схемы: игра с сильным – по такой, со слабым – по такой. Ставить приоритеты, что молодежная сборная должна играть по такой же системе, что и национальная, будет неправильно, – сказал Криушенко.