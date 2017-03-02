Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о кандидатах на пост главного тренера сборной.

– Агенты тренеров из дальнего зарубежья предлагали вам сотрудничество?

– Были такие разговоры, но мы делали основной упор на тренерах, которые знают белорусский футбол, и у которых не будет языкового барьера.

– Общались ли вы с Александром Ермаковичем и Владимиром Журавелем?

– Да. Я общался с Ермаковичем. Обсуждал эту кандидатуру с Анатолием Капским. Говорил и с Журавелем, и с руководством брестского «Динамо». Они поблагодарили нас за то, что мы рассматривали их в качестве кандидатов на пост главного тренера сборной, но эти специалисты быстро сообщили, что хотят сосредоточиться на клубной работе. Причины понятны: у БАТЭ был не самый удачный прошлый сезон, а в Бресте строится новая команда, – сказал Сафарьян.

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