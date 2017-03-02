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Андрей Степанов: «Отпуск? Нет, у нас много сборников. Плюс контракты до 31 апреля»
03.03.2017 19:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов сообщил, что игроки команды не планируют уходить в отпуск в данный момент.
— Не могла ли команда перегореть после успешного регулярного сезона?
— Думаю, нет. Мы хорошо шли по турнирной дистанции в течение регулярного чемпионата, бились. Знали, чего хотим добиться. Всё было так, как мы планировали.
— Какие дальнейшие планы у команды?
— Это будет определено тренерским штабом.
— Отпуск?
— Нет, у нас много «сборников», впереди подготовка к чемпионату мира. Плюс у хоккеистов срок действия контрактов до 31 апреля (в апреле 30 дней – прим. Tribuna.com). Будем делать так, как нам скажут, – сказал Степанов.
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Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов сообщил, что игроки команды не планируют уходить в отпуск в данный момент.
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