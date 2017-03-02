Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов сообщил, что игроки команды не планируют уходить в отпуск в данный момент.

— Не могла ли команда перегореть после успешного регулярного сезона?

— Думаю, нет. Мы хорошо шли по турнирной дистанции в течение регулярного чемпионата, бились. Знали, чего хотим добиться. Всё было так, как мы планировали.

— Какие дальнейшие планы у команды?

— Это будет определено тренерским штабом.

— Отпуск?

— Нет, у нас много «сборников», впереди подготовка к чемпионату мира. Плюс у хоккеистов срок действия контрактов до 31 апреля (в апреле 30 дней – прим. Tribuna.com). Будем делать так, как нам скажут, – сказал Степанов.