Скауты «Арсенала» начали работу по поиску нападающего, способного заменить Алексиса Санчеса, который летом может покинуть клуб.

В шорт-лист лондонского клуба входят три форварда – Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Александр Ляказетт («Лион»), Андре Силва («Порту»).

Контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. Клуб предложил чилийцу новое соглашение с повышением нынешней зарплаты (130 тысяч фунтов в неделю) на 50 тысяч, но игрок не примет предложение ниже 250 тысяч.