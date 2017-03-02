|
Ройс, Ляказетт и Андре Силва в шорт-листе «Арсенала» на случай ухода Санчеса
03.03.2017 19:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Скауты «Арсенала» начали работу по поиску нападающего, способного заменить Алексиса Санчеса, который летом может покинуть клуб.
В шорт-лист лондонского клуба входят три форварда – Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Александр Ляказетт («Лион»), Андре Силва («Порту»).
Контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. Клуб предложил чилийцу новое соглашение с повышением нынешней зарплаты (130 тысяч фунтов в неделю) на 50 тысяч, но игрок не примет предложение ниже 250 тысяч.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скауты «Арсенала» начали работу по поиску нападающего, способного заменить Алексиса Санчеса, который летом может покинуть клуб.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии