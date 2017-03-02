﻿ Максим Березинский: «Ермакович, Гончаренко, Журавель – вот это я понимаю, проведена большая работа по поиску главного тренера. Нет, вы это серьезно?». 21.by
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Максим Березинский: «Ермакович, Гончаренко, Журавель – вот это я понимаю, проведена большая работа по поиску главного тренера. Нет, вы это серьезно?»

03.03.2017 20:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель белорусской версии международного проекта Tribuna.com Максим Березинский оценил работу АБФФ по поиску главного тренера сборной Беларуси.

«Ермакович, Гончаренко, Журавель – вот это я понимаю, проведена большая работа по поиску главного тренера. Нет, вы это серьезно? Вот это вот нам преподносилось столько времени как гигантская работа? У людей большие вызовы в клубной карьере, они при деле, на них рассчитывают и тут звонок из федерации. Это просто сюр. С таким же успехом можно было e-mail Моуринью отправить. А вдруг тот тоже все бросит и прибежит сборной Беларуси руководить? Двери закрыты, а шоу не прекращается ни на одну секунду», – сказал Березинский.

Сергей Сафарьян: «Я общался с Ермаковичем. Обсуждал эту кандидатуру с Анатолием Капским. Говорил и с Журавелем»

 
 
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Руководитель белорусской версии международного проекта Tribuna.com Максим Березинский оценил работу АБФФ по поиску главного тренера сборной Беларуси.

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