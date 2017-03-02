Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян сообщил о том, что бывший главный тренер сборной Беларуси подал в суд.

– Андрей Зыгмантович судился с АБФФ, когда покидал сборную. Александр Хацкевич обещал обратиться в суд с иском, потому что его не устроило расставание с командой. Эти факты усложняли процесс переговоров с кандидатами на пост главного тренера?

– Никакого отношения к переговорам уход предыдущего тренера не имел. Александр Николаевич обратился с заявлением в Футбольный арбитраж. Оно будет рассматриваться, но это не мешало поискам главного тренера, – сказал Сафарьян.

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