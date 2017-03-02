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ЧЕ-2017 в залах. Леонтюк выиграла бронзу в толкании ядра
03.03.2017 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Европы в залах
Женщины
Толкание ядра
1. Анита Мартон (Венгрия) – 19,28
2. Радослава Мавродиева (Болгария) – 18,36
3. Юлия Леонтюк (Беларусь) – 18,32
7. Алена Дубицкая (Беларусь) – 17,85
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Чемпионат Европы в залах Женщины Толкание ядра 1.
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