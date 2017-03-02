Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением об уровне брестского «Динамо».

«Состав брестского «Динамо» на данный момент не для тройки призеров. По-хорошему, с таким подбором игроков попадание в пятерку – оптимальная задача. БАТЭ, «Шахтер» и минское «Динамо» своего не упустят», – сказал Ходасевич.