﻿ Николай Ходасевич: «Состав брестского «Динамо» на данный момент не для тройки призеров». 21.by
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Николай Ходасевич: «Состав брестского «Динамо» на данный момент не для тройки призеров»

03.03.2017 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением об уровне брестского «Динамо».

«Состав брестского «Динамо» на данный момент не для тройки призеров. По-хорошему, с таким подбором игроков попадание в пятерку – оптимальная задача. БАТЭ, «Шахтер» и минское «Динамо» своего не упустят», – сказал Ходасевич.

 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением об уровне брестского «Динамо».

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