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Николай Ходасевич: «Состав брестского «Динамо» на данный момент не для тройки призеров»
03.03.2017 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением об уровне брестского «Динамо».
«Состав брестского «Динамо» на данный момент не для тройки призеров. По-хорошему, с таким подбором игроков попадание в пятерку – оптимальная задача. БАТЭ, «Шахтер» и минское «Динамо» своего не упустят», – сказал Ходасевич.
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением об уровне брестского «Динамо».
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