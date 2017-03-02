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Сергей Сафарьян: «Кроме вашего цеха никто с Калачевым еще не прощался. В сборной он никому не говорил, что не хочет играть за нее»
03.03.2017 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян заявил, что полузащитник Тимофей Калачев не сообщал федерации о намерении прекратить играть за сборную.
«Возвращение Калачева в сборную? Слово «вернуть» – не тот термин, который нужно применять к этой ситуации. Кроме вашего цеха никто с Калачевым еще не прощался. В сборной он никому не говорил, что не хочет играть за нее.
Ни у Игоря Николаевича, ни у руководства федерации нет информации, что он завершил свое выступление в национальной команде. Где-то поймали Тимофея на эмоциях в не самый лучший момент его взаимоотношений со сборной. Его слова еще не значат, что решение принято окончательно. Тимофей обязательно будет приглашен на сбор 20 марта», – заявил Сафарьян.
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Сергей Сафарьян: «Кроме вашего цеха никто с Калачевым еще не прощался. В сборной он никому не говорил, что не хочет играть за нее»
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян заявил, что полузащитник Тимофей Калачев не сообщал федерации о намерении прекратить играть за сборную.
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