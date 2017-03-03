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«Манчестер Юнайтед» начнет продавать вино на «Олд Траффорд» на домашних матчах

03.03.2017 23:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На домашних матчах «Манчестер Юнайтед» будет продаваться красное вино.

Болельщики смогут приобрести вино на «Олд Траффорд» уже завтра во время матча 27-го тура АПЛ с «Борнмутом».

Алкогольный напиток будет продаваться в бутылочках емкостью 187,5 мл, а цена составит 4,80 фунта (примерно 350 рублей).

Фанаты «МЮ» ранее пожаловались на то, что на стадионе не продается вино, и спонсор клуба Casillero del Diablo отреагировал на просьбу болельщиков.

Напомним, что бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон является ценителем красного вина.

 
 
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На домашних матчах «Манчестер Юнайтед» будет продаваться красное вино.

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