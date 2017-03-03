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НБА. «Кливленд» сыграет на выезде с «Атлантой», «Вашингтон» примет «Торонто» и другие матчи
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В пятницу, 3 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» сыграет на выезде с «Атлантой», «Вашингтон» примет «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
4 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
-
Шарич (21 + 10 подборов),
Ковингтон (16 + 5 блок-шотов),
Окафор (12 + 8 подборов),
Макконнелл (11),
Стаускас (5) старт;
Андерсон (19),
Луваву-Кабарро (10 + 9 подборов),
Холмс (10),
Родригес (1),
Харпер (0).
- Нью-Йорк
-
Томас (21 + 7 подборов),
Роуз (20),
Энтони (18),
Порзингис (18 + 7 подборов),
Ли (16) старт;
О’Куинн (7),
Бэйкер (2),
Холидэй (0),
Кузминскас (0),
Пламли (0).
- Дата проведения
-
4 марта, 03.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
-
Уолл (30 + 8 подборов + 7 передач),
Бил (27 + 7 подборов),
Портер (18 + 8 подборов),
М-ф Моррис (11 + 8 подборов),
Гортат (6) старт;
Богданович (6),
Маинми (6),
Убре (2),
Дженнингс (0),
Саторански (0).
- Торонто
-
ДеРозан (32 + 13 подборов),
Джозеф (15),
Ибака (14 + 8 подборов),
Кэрролл (7),
Валанчюнас (2) старт;
Пауэлл (21),
Райт (9 + 4 блок-шота),
Паттерсон (8 + 7 подборов),
Такер (6).
- Дата проведения
-
4 марта, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Вучевич (25 + 9 подборов),
Гордон (21 + 10 подборов),
Пэйтон (12 + 10 подборов + 8 передач),
Фурнье (11),
Росс (10) старт;
Грин (11),
Огастин (8),
Хезонья (8),
Бийомбо (4),
Уотсон (0).
- Майами
-
Драгич (15),
Уайтсайд (15 + 18 подборов),
Макгрудер (8),
Бэббит (6),
Уэйтерс (3) старт;
Дж. Джонсон (19 + 6 передач),
Эллингтон (14),
Джонсон (10),
Ричардсон (7),
Рид (2),
Уайт (0).
- Дата проведения
-
4 марта, 04.00, «Bradley Center»
- Милуоки
-
Адетокумбо (22 + 6 передач),
Миддлтон (19 + 9 передач),
Брогдон (6),
Мэйкер (4),
Снелл (3).
- Клипперс
-
Пол (21),
Гриффин (19 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь),
Джордан (11 + 8 подборов),
Редик (10),
Мба а Муте (6).
- Дата проведения
-
4 марта, 03.00, «Philips Arena»
- Атланта
-
Миллсэп (27 + 9 подборов),
Шредер (17 + 7 передач + 5 потерь),
Ховард (15 + 10 подборов),
Бэйзмор (14 + 7 передач),
Сефолоша (5 + 6 передач) старт;
Хардуэй (36),
Ильясова (10 + 8 подборов),
Дилэйни (4),
Принс (2).
- Кливленд
-
Ирвинг (43 + 9 передач),
Джеймс (38 + 13 подборов + 8 передач),
Фрай (11),
Шамперт (8),
Томпсон (4) старт;
Джефферсон (11),
Корвер (9),
Уильямс (9),
Уильямс (2 + 7 передач).
- Дата проведения
-
4 марта, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
-
Джордж Хилл (19),
Фэйворс (13),
Гобер (7),
Хэйворд (6),
Инглс (3).
- Бруклин
-
Лопес (12),
Фой (6),
Холлис-Джефферсон (4),
Лин (2),
ЛеВерт (2).
- Дата проведения
-
4 марта, 05.30, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Дэвис (10),
Холидэй (6),
Томпсон (5),
Казинс (4),
Хилл (3).
- Сан-Антонио
-
Ленард (14),
Паркер (2),
Грин (2),
Олдридж (2),
Дедмон (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НБА
Статистика НБА
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В пятницу, 3 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» сыграет на выезде с «Атлантой», «Вашингтон» примет «Торонто».
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