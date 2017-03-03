﻿ НБА. «Кливленд» сыграет на выезде с «Атлантой», «Вашингтон» примет «Торонто» и другие матчи. 21.by
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НБА. «Кливленд» сыграет на выезде с «Атлантой», «Вашингтон» примет «Торонто» и другие матчи

03.03.2017 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В пятницу, 3 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» сыграет на выезде с «Атлантой», «Вашингтон» примет «Торонто».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Нью-Йорк 105:102 (29:35, 34:18, 16:28, 26:21)
Дата проведения
4 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Шарич (21 + 10 подборов), Ковингтон (16 + 5 блок-шотов), Окафор (12 + 8 подборов), Макконнелл (11), Стаускас (5)  старт; Андерсон (19), Луваву-Кабарро (10 + 9 подборов), Холмс (10), Родригес (1), Харпер (0).
Нью-Йорк
Томас (21 + 7 подборов), Роуз (20), Энтони (18), Порзингис (18 + 7 подборов), Ли (16)  старт; О’Куинн (7), Бэйкер (2), Холидэй (0), Кузминскас (0), Пламли (0).

 

Вашингтон – Торонто 106:114 (27:35, 26:27, 25:17, 28:35)
Дата проведения
4 марта, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Уолл (30 + 8 подборов + 7 передач), Бил (27 + 7 подборов), Портер (18 + 8 подборов), М-ф Моррис (11 + 8 подборов), Гортат (6)  старт; Богданович (6), Маинми (6), Убре (2), Дженнингс (0), Саторански (0).
Торонто
ДеРозан (32 + 13 подборов), Джозеф (15), Ибака (14 + 8 подборов), Кэрролл (7), Валанчюнас (2)  старт; Пауэлл (21), Райт (9 + 4 блок-шота), Паттерсон (8 + 7 подборов), Такер (6).

 

Орландо – Майами 110:99 (33:25, 27:28, 25:20, 25:26)
Дата проведения
4 марта, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Вучевич (25 + 9 подборов), Гордон (21 + 10 подборов), Пэйтон (12 + 10 подборов + 8 передач), Фурнье (11), Росс (10)  старт; Грин (11), Огастин (8), Хезонья (8), Бийомбо (4), Уотсон (0).
Майами
Драгич (15), Уайтсайд (15 + 18 подборов), Макгрудер (8), Бэббит (6), Уэйтерс (3)  старт; Дж. Джонсон (19 + 6 передач), Эллингтон (14), Джонсон (10), Ричардсон (7), Рид (2), Уайт (0).

 

Милуоки – Клипперс 99:80 (4 четверть)
Дата проведения
4 марта, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью
Милуоки
Адетокумбо (22 + 6 передач), Миддлтон (19 + 9 передач), Брогдон (6), Мэйкер (4), Снелл (3).
Клипперс
Пол (21), Гриффин (19 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Джордан (11 + 8 подборов), Редик (10), Мба а Муте (6).

 

Атланта – Кливленд 130:135 (33:39, 27:38, 28:29, 42:29)
Дата проведения
4 марта, 03.00, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Миллсэп (27 + 9 подборов), Шредер (17 + 7 передач + 5 потерь), Ховард (15 + 10 подборов), Бэйзмор (14 + 7 передач), Сефолоша (5 + 6 передач)  старт; Хардуэй (36), Ильясова (10 + 8 подборов), Дилэйни (4), Принс (2).
Кливленд
Ирвинг (43 + 9 передач), Джеймс (38 + 13 подборов + 8 передач), Фрай (11), Шамперт (8), Томпсон (4)  старт; Джефферсон (11), Корвер (9), Уильямс (9), Уильямс (2 + 7 передач).

 

Даллас – Мемфис 70:64 (3 четверть)
Дата проведения
4 марта, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью
Мемфис
Конли (18), Марк Газоль (9), Парсонс (7), Аллен (5), Грин (3).

 

Юта – Бруклин 60:51 (2 четверть)
Дата проведения
4 марта, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью
Юта
Джордж Хилл (19), Фэйворс (13), Гобер (7), Хэйворд (6), Инглс (3).
Бруклин
Лопес (12), Фой (6), Холлис-Джефферсон (4), Лин (2), ЛеВерт (2).

 

Финикс – Оклахома-Сити 50:46 (2 четверть)
Дата проведения
4 марта, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью
Финикс
Букер (10), Уоррен (4), Крисс (4), Бледсоу (3), Лень (2).
Оклахома-Сити
Уэстбрук (15), Сабонис (7), Абринес (2), Адамс (2).

 

Новый Орлеан – Сан-Антонио 33:30 (2 четверть)
Дата проведения
4 марта, 05.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью
Новый Орлеан
Дэвис (10), Холидэй (6), Томпсон (5), Казинс (4), Хилл (3).
Сан-Антонио
Ленард (14), Паркер (2), Грин (2), Олдридж (2), Дедмон (2).

 

Лейкерс – Бостон
Дата проведения
4 марта, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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В пятницу, 3 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» сыграет на выезде с «Атлантой», «Вашингтон» примет «Торонто».

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