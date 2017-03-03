﻿ Луис Суарес: «Не поехал на вручение наград в штаб-квартиру ФИФА и больше никогда не поеду туда». 21.by
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Луис Суарес: «Не поехал на вручение наград в штаб-квартиру ФИФА и больше никогда не поеду туда»

04.03.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес признался, что обманул свою супругу в связи с инцидентом во время чемпионата мира 2014 года, имевшим место между ним и защитником сборной Италии Джорджо Кьеллини.

«Я причинил боль Софии, поскольку сказал ей неправду про эпизод с Кьеллини. Она спросила меня, действительно ли я укусил его, и я отрицал, что сделал это. Сам не мог понять, как это произошло.

Можно наказать игрока, дисквалифицировать его. Но запрещать ему идти на тренировки, чтобы видеть, как тренируется твой племянник… Мне это кажется очень нечестным, и я совершенно не понимал такое наказание.

Я не поехал на вручение наград в штаб-квартиру ФИФА и больше никогда не поеду туда. У меня нет проблем с тем, чтобы говорить это», — сказал форвард.

Суарес был дисквалифицирован на девять матчей национальной команды. Кроме того, он был отстранен на четыре месяца от любой футбольной деятельности. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил ему тренироваться и принимать участие в товарищеских матчах.

 
 
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Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес признался, что обманул свою супругу в связи с инцидентом во время чемпионата мира 2014 года, имевшим место между ним и...

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