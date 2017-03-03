﻿ КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Адмирал» примет «Авангард», «Барыс» против «Трактора». 21.by
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КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Адмирал» примет «Авангард», «Барыс» против «Трактора»

04.03.2017 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В сериях первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции пройдут шестые матчи. 

КХЛ

Кубок Гагарина

Первый раунд

Шестые матчи

Адмирал – Авангард
Дата проведения
4 марта, 10.00, «Фетисов-Холл»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-3

Барыс – Трактор
Дата проведения
4 марта, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

 
 
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В сериях первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции пройдут шестые матчи.

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