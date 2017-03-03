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КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Адмирал» примет «Авангард», «Барыс» против «Трактора»
04.03.2017 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
В сериях первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции пройдут шестые матчи.
КХЛ
Кубок Гагарина
Первый раунд
Шестые матчи
Счет в серии: 2-3
Счет в серии: 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В сериях первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции пройдут шестые матчи.
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